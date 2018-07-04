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روسيا تستانف ضرباتها الجوية جنوب غرب سوريا بعد فشل المفاوضات مع المعارضة
2018/07/04 - 31 : 07 PM

دمشق في 4 يوليو / بنا / قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إن ضربات جوية روسية استهدفت جنوب غرب سوريا للمرة الأولى منذ أربعة أيام حيث أصابت بلدتي طفس وصيدا.

وكانت فصائل الجنوب السوري اعلنت اليوم فشل جولة مفاوضات عقدتها مع الجانب الروسي للاتفاق على وقف المعارك في جنوب سوريا جراء اصرار موسكو على تسليم المقاتلين سلاحهم الثقيل دفعة واحدة.

ووصفت جولة المفاوضات بالحاسمة بعدما حددت موسكو موعداً أخيراً للتفاوض يسبق استئناف قوات النظام السوري لحملتها العسكرية في المنطقة في حال فشل المفاوضات.

س.ي/ع ذ

بنا 1621 جمت 04/07/2018


عدد القراءات : 30         اخر تحديث : 2018/07/04 - 31 : 07 PM
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