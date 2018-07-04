جامعة الدول العربية تمنح سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم درع العمل التنموي العربي

القاهرة في 4 يوليو / بنا / منحت جامعة الدول العربية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جائزة " درع العمل التنموي العربي" تقديرا لإسهامات سموه المؤثرة في مجال التنمية العربية ورؤيته غير التقليدية في تمكين المجتمعات العربية ونشر المعرفة وصياغة المستقبل وبناء عالم أكثر استقرارا ونماء.



وتترجم الجائزة التقدير العربي لجهود واسهامات سموه ليس فقط في المسيرة التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة ودفعها لاحتلال مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية والتنافسية في العالم بل وقيادته نهضة عربية استثنائية في الإدارة الحكومية ودفع عجلة النمو والدعم والتقدم الحضاري للدول العربية أيضا.

ونقلت وكالة انباء الامارات " وام " عن سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قوله : "العمل الحكومي هو أكثر عمل تنافسي.. ونحن في حكومة الإمارات نعشق التنافس في حركة التنمية.. ونؤمن بأن الحكومات هي قاطرة التنمية لكل القطاعات الأخرى".

وأضاف سموه: "عالمنا العربي اليوم بحاجة لثورة في أساليب العمل الإداري.. وتغيير في أنماط التفكير التقليدية.. ورؤية واضحة لتطوير المنظومة الحكومية".

و نوه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بقيمة دفع العمل الحكومي قدما والارتقاء بقدرات منظومته .. وقال سموه : "تطوير أنظمة الإدارة الحكومية هي أكبر خدمة يمكن أن يقدمها الإنسان لوطنه و مجتمعه و أمته.. لأن تطويرها يحقق قفزات لكل مجالات الحياة".

وقال سموه : "دولة الإمارات هي جزء حيوي من العالم العربي.. و مسؤوليتنا التاريخية تحتم علينا وضع تجربتنا أمام الراغبين بالاستفادة منها".

من جانبه قال السيد أحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة له خلال حفل التكريم: "إننا نجتمع في مناسبة منح / درع العمل التنموي العربي/ لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. والحق أنه لا تذكر كلمة التنمية في العالم العربي إلا ويتبادر إلى الذهن على الفور دور سموه .. ومبادراته الرائدة و أفكاره الإبداعية ومشروعاته الكبرى التي تخطت حدود بلده لتملأ الفضاء العربي كله، تنمية وعمرانا وتطويرا وتحديثا".

وأضاف: "إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رجل صاحب رؤية وفكر.. وقائد لديه إرادة ترجمة الفكر إلى واقع وتحويل الرؤية إلى عمل وإنجاز.. لقد عرف سموه مبكرا أن التنمية هي عملية متكاملة وأن البناء والعمران يرتكز في الأساس على الإنسان.. وأن بناء الإنسان العربي وتجهيزه بما يمكنه من الإبداع وتحقيق السعادة له ولغيره والازدهار لمجتمعه وبلده.. هو الغاية المنشودة من وراء أي جهد تنموي".

وقال أبو الغيط: "يضيق المقام عن ذكر مختلف المبادرات التنموية والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الإنمائية التي قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لشعب الإمارات و لغيره من الشعوب العربية باتساع المنطقة بل عبر العالم الذي استفاد عدد كبير من شعوبه من مبادرات صاحب السمو حاكم دبي وجهوده في الإغاثة وأياديه البيضاء في الخير".

و حول نموذج دبي الإنمائي .. قال أبو الغيط: " استطاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن يبث هذه الروح الابداعية في دبي التي صارت فخرا للعرب ونموذجا يصبو الجميع للاحتذاء به وتكراره.. نحن ننظر لدبي فنرى حكومة مبتكرة.. تخلق روح المبادرة في الناس.. وتبحث عن الجديد وتسابق الزمان إلى المستقبل فتذهب إليه قبل أن يداهمها".

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية: "إن ما يميز نموذج دبي في التنمية أنه ارتكز على الإنسان و ليس على الثروات الطبيعية... وأنه اعتبر أن دور الحكومة هو تمكين الناس وتفجير طاقاتهم الإيجابية وخلق البيئة المناسبة لهم للإبداع.. واليوم يحق للإمارات أن تفخر بأن فيها وزراء للسعادة والتسامح والمستقبل".

و قد تسلم الدرع بالنيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .. معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وذلك في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

و تهدف جائزة "درع العمل التنموي العربي" إلى تسليط الضوء على النماذج الناجحة والملهمة في مجال التنمية على الصعيد العربي وتشكل مصدر إلهام للعاملين في المجالات التنموية.. وتمنح الجائزة لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها اسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة في مجال التنمية المستدامة بمعناها الشامل.

و تتصدر دولة الإمارات أكثر من 50 مؤشرا وفق مؤشرات التنافسية العالمية للعام 2017 – 2018 وذلك في العديد من القطاعات الحيوية والمجتمعية والخدمية مثل جودة القرارات الحكومية وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وفعالية الإنفاق الحكومي والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطوير وتطبيق التكنولوجيا وجودة البنية التحتية للسياحة وحقوق الملكية بين الجنسين والتسامح مع الأجانب، وثقة الشعب بالحكومة وسواها.





ع ذ



بنا 1606 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/07/04 - 21 : 07 PM