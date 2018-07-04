مقتل مواطن يمني في انفجار لغم ارضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية

شبوة / اليمن في 4 يوليو / بنا / قتل مواطن في انفجار لغم ارضي في جنوب عسيلان بمحافظة شبوة بعد انفجار لغم ارضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " عن قائد كتائب النصر العقيد ناصر القحيح إن المواطن سالم الحارثي قتل في انفجار لغم في منطقة بئر الجبري، منوها بان الفرق المختصة بنزع الالغام باشرت اعمال المسح والبحث عن الالغام المزروعة في المنِطقة.



ودعا العقيد ناصر القحيح المواطنين بعدم الاقتراب من المنطقة حتى يتم تطهيرها من الألغام.





ع ذ



بنا 1601 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/04 - 20 : 07 PM