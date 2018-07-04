Wednesday   04 Jul 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
مقتل مواطن يمني في انفجار لغم ارضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية
2018/07/04 - 20 : 07 PM

شبوة / اليمن في 4 يوليو / بنا / قتل مواطن في انفجار لغم ارضي في جنوب عسيلان بمحافظة شبوة بعد انفجار لغم ارضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " عن قائد كتائب النصر العقيد ناصر القحيح إن المواطن سالم الحارثي قتل في انفجار لغم في منطقة بئر الجبري، منوها بان الفرق المختصة بنزع الالغام باشرت اعمال المسح والبحث عن الالغام المزروعة في المنِطقة.

ودعا العقيد ناصر القحيح المواطنين بعدم الاقتراب من المنطقة حتى يتم تطهيرها من الألغام.


ع ذ

بنا 1601 جمت 04/07/2018


عدد القراءات : 39         اخر تحديث : 2018/07/04 - 20 : 07 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English