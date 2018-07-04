اصابة 35 فلسطينيا اثناء تصديهم لجرافات الاحتلال الاسرائيلي في قرية خان الاحمر البدوية

القدس المحتلة في 4 يوليو/ بنا / أصيب 35 مواطنا فلسطينيا من عرب 1948 على الأقل بينهم صحفي جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي أهالي الخان الأحمر البدوي ونشطاء المقاومة الشعبية ومتضامنين أجانب الذين تصدوا لجرافات الاحتلال التي اتت لهدم المساكن والمنشآت في القرية وتشريد سكانها.



يذكر ان سكان الخان الأحمر ينحدرون من صحراء النقب وسكنوا بادية القدس في العام 1953 إثر تهجيرهم القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويفتقر الخان للخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات بفعل سياسات المنع التي يفرضها الاحتلال على المواطنين هناك بهدف تهجيرهم.



ويحيط بهذه المنطقة البدوية عدد من المستوطنات الإسرائيلية حيث تقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني الّذي يهدف إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم ممتدّةٍ من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع فصل جنوب الضفة عن وسطها.



س.ي/ع ذ



بنا 1558 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/07/04 - 19 : 07 PM