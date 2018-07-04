تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد لوضع حلول عاجلة لتحسين انسيابية الحركة المرورية .. خلف: بدء العمل على تطوير تقاطع شارع المحزورة وشارع الاستقلال

المنامة في 4 يوليو / بنا / تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحام وتحسين انسيابية الحركة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، صرح وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بأن الوزارة باشرت بتنفيذ مشروع تطوير تقاطع شارع المحزورة وشارع الاستقلال ضمن الحزمة التحسينية الثانية لتخفيف الازدحام المروري عند التقاطعات الحيوية.



وأضاف سعادة الوزير أن هذا الإجراء التحسيني سيسهل من عملية الانعطاف يمينا للحركة المرورية القادمة من شارع المحزورة إلى شارع الاستقلال بحيث يكون عدد المسارات 5 مسارات، مسارين للانعطاف يساراً ومسارين للاتجاه شرقاً إلى شارع 47 ومسار للانعطاف يميناً على شارع الاستقلال.



ولفت سعادته إلى أن عدد المركبات المستخدمة للشارع يومياً تبلغ نحو 50 ألف مركبة في الاتجاهين بمعدل 3200 مركبة في الساعة أوقات الذروة، بينما سيقلل المشروع من زمن الانتظار على شارع المحزورة بحدود 28%، وسيحسن من كفاءة عمل التقاطع بنحو 10 %، كما يشمل المشروع تحسين الإنارة على الشارع.



وأوضح المهندس خلف أن الهدف من المشروع هو تحسين انسيابية الحركة المرورية على شارع المحزورة بصورة مؤقتة مما سيسهم في تخفيف الازدحامات، كما سيوفر انطلاقة سلسلة خصوصاً بأوقات الذروة.



وأضاف أن قطاع النقل في المملكة يحظى دائما بالمتابعة والاهتمام لكونه يمس عصب الاقتصاد ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة التي يعتمد نجاحها على مدى توافر البنية الاساسية للطرق لذلك فإن قطاع النقل يعد واحدا من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فعال في نهضة المملكة.



وأكد أن هذا المشروع يعتبر أحد أهم المشاريع الهامة والتي تهدف إلى تحسين الحركة المرورية وخلق حلول عاجلة من أجل تسهيل التنقل وتحقيق رغبات الأهالي لسهولة وصولهم للمنشآت التجارية والسكنية في المنطقة.



وأوضح خلف أن هذه المشروع يأتي كجزءٍ من خطة أشمل وأضخم لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى، ومن المتوقع أن تحدث هذه المشروعات نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والسكاني، وكذلك الزيادة المضطردة في أعداد المركبات.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1608 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/07/04 - 18 : 07 PM