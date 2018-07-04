وزيرا خارجية الاردن وروسيا يبحثان الوضع في الجنوب السوري والقضية الفلسطينية موسكو في 4 يوليو/ بنا / أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء محادثات في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ركزت على جهود وقف اطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور في الجنوب السوري على أسس تؤمن المواطنين السوريين وتضمن أمنهم وسلامتهم على أرضهم.

وذكرت وكالة الانباء الاردنية أن المحادثات تناولت أيضا التطورات المرتبطة بجهود حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وفق حل الدولتين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد نموا مستمرا في جميع المجالات فيما اتفق الوزيران على حتمية الحل السياسي للأزمة السورية وأهمية تكاتف الجهود لدعم مسار جنيف المستهدف إنهاء الأزمة على أساس قرار مجلس الأمن 2254.



وأكد الصفدي ضرورة اتخاذ خطوات فورية للحؤول دون تهجير السوريين من بيوتهم وبلداتهم في جنوب سوريا ولضمان سلامتهم وأمنهم وإمدادهم بالمساعدات من الداخل السوري.



وفِي مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف عقب المحادثات، أكد الصفدي ضرورة التوصل لوقف فوري للنار في الجنوب السوري وإيجاد تسوية تضمن أمن المواطنين محذرا من أن الأردن سيرد على أي تهديد لأمنه وسلامة مواطنيه.



وأكد الصفدي أن الأْردن سيبقى بوابة للمساعدات للسوريين وان عشرات الشاحنات التي تحمل المساعدات موجودة على الحدود الأردنية تنتظر موافقة السلطات السورية لنقلها للسوريين مطالبا بهدنة إنسانية تتيح ايصال المساعدات بينما تستمر المفاوضات للتوصل لحل سياسي.



ولفت إلى أن الأردن استقبل مليونا و300 ألف لاجئ سوري ويقوم بكل ما يستطيع من إجراءات لمساعدة ما يزيد على 270 الف مواطن سوري نزحوا من بيوتهم جراء تفجر الاقتتال في الجنوب السوري داخل وطنهم.



واضاف ان محادثاته مع لافروف تناولت أيضا القضية الفلسطينية التي يحب حلها وفق حل الدولتين الذي يضمن انتهاء الاحتلال وحق الفلسطينيين في الحرية والدولة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية شرطا لتحقيق السلام والاستقرار الشاملين.



وقال إن الأردن لم يطلع على تفاصيل خطة السلام التي يعمل عليها مستشار الرئيس الأميركي جارد كوشنير موضحا أن المملكة ستتعامل مع أي طرح حين يطرح عليها ووفق موقفها الثابت أن حل الصراع يحب ان يكون على أساس حل الدولتين، لافتا إلى أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار ويهدد بتفجر صراع جديد، وأن لا سلام شامل من دون زوال الاحتلال.



من ناحيته قال وزير الخارجية الروسي إن بلاده والأردن أكدا في محادثاتهما ضرورة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالمنطقة الجنوبية لخفض التصعيد في جميع بنودها، بما فيها مكافحة الإرهاب مؤكدا أن جميع اللاعبين الدوليين يجب أن يقدموا مساعدات إنسانية لسوريا، دون شروط سياسية مسبقة.





س.ي/ع ذ



بنا 1439 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/07/04 - 16 : 07 PM