وزير المالية: مساواة امتيازات الوزراء والبرلمانيين والبلديين بالمواطنين.. جمال فخرو: لا مساس بمكافأة نهاية الخدمة

المنامة في 4 يوليو / بنا / أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ان اجتماع اللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث قانوني التقاعد الذي انعقد صباح اليوم الأربعاء بمجلس النواب تمخض عنه توافق على البدء بمناقشة امتيازات الوزراء والنواب والبرلمانيين والبلديين في التعديلات التقاعدية المستقبلية، لجعل جميع المواطنين سواسية في تلك المزايا على اختلاف وظائفهم، مبينا ان التعديلات التي ستطرأ على قانوني التقاعد ستصوت عليها السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب.



وقال وزير المالية في لقاء صحافي مقتضب مع الإعلاميين عقب ختام الاجتماع الثلاثي الأطراف بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب: "كان الاجتماع مثمراً، لقد تحدثنا عن موضوع محدد وهو مكافآت الوزراء والبرلمانيين والبلديين، حيث يجب ان نبدأ بأنفسنا بتعديل المكافآت. فلابد من معاملة المواطنين معاملة واحدة للجميع سواء اكان المواطن وزيرا او برلمانيا او بلديا او موظفا عاديا".



وأضاف الوزير: "قمنا خلال الاجتماع بتقديم نبذة عن صناديق التقاعد وتاريخ تأسيسها والاحصائيات التقاعدية والتعديلات والامتيازات التي تم تطويرها واثرها، وناقشنا آلية عمل اللجنة مستقبلا، كما تحدثنا عن الاستثمارات في صندوق التقاعد وأدائها وكيفية حوكمتها وكيف تخضع للرقابة من جهات متعددة".



وفي رده على سؤال لوكالة أنباء البحرين "بنا" حول موعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أكد وزير المالية ان هذا الموضوع قد طرح في الاجتماع وانه جاري العمل عليه وفي طور المناقشة حالياً، لافتا الى ان مجلس إدارة "التأمينات" يحتاج الى إعادة تعيينه بعد انتهاء فترة مجلس الإدارة القديم وبما يتسق مع التوجيهات الملكية السامية.



وأكد وزير المالية: "سنطرح بكل شفافية ووضوح في عملنا حول تعديل قانوني التقاعد للوصول الى ما يخدم المواطنين جميعا، وان استدامة الصناديق من مصلحة الجميع، المهم هنا اقناع غالبية المواطنين بان ما نقوم به هو لصالحهم وامام اعينهم، ويهدف توافقنا الى استدامة الصناديق التقاعدية وضمان وجودها لخدمة الناس في السنوات القادمة".



كما أكد وزير المالية التزام الحكومة والأطراف المعنية بالحفاظ على خطى تطوير أداء الصناديق التقاعدية وبحث كيفية معالجة العجز الاكتواري.



بدوره، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن ممثلي الحكومة والسلطة التشريعية اتفقوا على عدم المساس بمكافأة نهاية الخدمة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من وجود السلطتين على طاولة النقاش هو الوصول إلى توافقات تؤدي إلى إطالة عمر الصناديق التقاعدية لكي تخدم جميع المتقاعدين مع اجراء إصلاحات جذرية.



وأكد فخرو ان صياغات إصلاح القانون الحالي ستصدر من خلال السلطة التشريعية بالتوافق مع جلالة الملك، وليس من خلال المقترح الحالي بأن يعهد للتأمينات إدخال إصلاحات، مؤكدا ان هذا التعديل يعتبر رئيسيا للحفاظ على دور البرلمان الرقابي في أي إصلاحات جديدة.



وذكر فخرو ان السلطة التشريعية بحاجة الى الاطلاع على تقرير الخبير الاكتواري وسيتم اعداد الإصلاح على ضوئه وبناء على دراسة علمية، لافتا الى ان الاجتماع القادم سيشهد استعراض الحكومة والتأمينات مقترحات الخبير الاكتواري ومقترحات الحكومة كاملة ومناقشتها ودراستها بالتفصيل.



وأضاف فخرو: "أن هدفنا الأساسي ان الصناديق التقاعدية تستمر طالما استمرت الحياة في البحرين وان لا تكون لها عمر نهائي.. يجب ان نعمل جميعا ليس فقط الحكومة والبرلمان، فالجميع مسؤول على بقاء هذه الصناديق التقاعدية وديمومتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.. هدفنا الأساسي العمل كفريق ثلاثي لإصلاح القانون الحالي بما يكفل مد العمر الافتراضي للصناديق الى ما لا نهاية".



ع ع



بنا 1424 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/07/04 - 29 : 05 PM