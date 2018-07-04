الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل مدير مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي

الرياض في 4 يوليو / بنا / استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم سعادة الدكتور خميس بن صالح البلوشي مدير مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون.



وتناول اللقاء بحث تطورات سير عمل مكتب الشبكة الخليجية والجهود التي يبذلها في مجال رفد عمل هيئات ضمان الجودة الخليجية في دول المجلس، وفي مجال تطوير الأنظمة والمعايير التي من شأنها زيادة كفاءة عناصر التقييم والاعتماد للبرامج الأكاديمية المعتمدة في التعليم العالي بدول المجلس، تحقيقاً لأهداف مسيرة العمل التعليمي المشترك في دول المجلس.



حضر الاجتماع سعادة السيد خليفة سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، وسعادة السيد عبدالعزيز الغانم المشرف العام للشؤون المالية والإدارية، وسعادة الدكتور عادل الزياني رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون.







خ.ب/س.ي



بنا 1341 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2018/07/04 - 50 : 04 PM