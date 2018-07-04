وكيل الشؤون الإسلامية : أكثر من 3000 مشارك في النشاط الصيفي للمراكز القرآنية ومراكز رعاية الأجيال المنامة في 4 يوليو / بنا / انتظم أكثر من 3000 مشارك ومشاركة من 96 مركزاً قرآنياً، و 7 مراكز لرعاية الأجيال التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والموزعة في كافة محافظات المملكة في برامج وفعاليات النشاط الصيفي لهذا العام، والذي تحرص الوزارة على تنفيذه سنوياً بهدف صقل الناشئة والشخصية السوية وغرس مبادئ المواطنة الصالحة لدى حفظة القرآن الكريم، وحرصها على شغل أوقات فراغ الطلبة خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالمنفعة والخير.

وقال وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح أن النشاط الصيفي قد حقق في السنوات الماضية نجاحاً ملموساً تمثل في الزيادة السنوية في عدد المقبلين على البرنامج، إضافة لعدد المراكز والحلقات القرآنية الخاصة بالجاليات والناطقين بغير العربية ومراكز رعاية الأجيال، فضلاً عن قياس الشؤون الإسلامية لمدى استفادة الطلاب من المعلومات والمهارات والسلوكيات المقدمة في الأنشطة، والتي تؤكد تعزيز تلك الأنشطة للقيم السامية والأخلاق النبيلة في بيئة قرآنية تهتم بترسيخ المبادئ المبنية على الوسطية والإعتدال، إذ تولي الوزارة جل اهتمامهما لتنفيذ ومتابعة برامج النشاط الصيفي وتقوم بتوجيه وإرشاد الكوادر الإدارية بالمراكز والحلقات القرآنية ومراكز رعاية الأجيال لاستقطاب الطلاب والطالبات.



واشار إلى أن من أبرز الأهداف التي تعمل إدارات الشؤون الإسلامية على تحقيقها هي زيادة مخرجات المراكز القرآنية كمّاً ونوعاً، وتنشئة الأجيال على مبادئ الدين الحنيف والقيم والأخلاق الفاضلة، والحفاظ على الفكر الوسطي المتزن المعتدل، فضلاً عن إثراء المعرفة وتنمية الجانب المهاري والقيادي والإبداعي لدى الطلاب، وترسيخ معاني المواطنة الصالحة، من خلال البرامج والأنشطة التي تنظمها عبر تلك المراكز.



وبين أن النشاط الصيفي لهذا العام تضمن حزمة من المحاور المتنوعة التي يقدمها نخبة من المدرسين من ذوي الخبرة والكفاءة والدعاة المتخصصين في المجال الوعظي، والمدربين في مجال التنمية البشرية، وفي مجال الإرشاد الاجتماعي والنفسي، فضلاً عن المتخصصين في المجال التقني وغيرهم، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج الوعظية لتثقيف الناشئة بالأخلاق والآداب والقيم الإسلامية الحضارية الراقية وترسيخ مفاهيم المواطنة الصالحة لديهم.



واشتمل برنامج مراكز تعليم القرآن الكريم على عدة دورات في العلوم الشرعية والتنمية البشرية، ومهارات التفكير، والسباحة، والطبخ والأعمال اليدوية، وبر الوالدين، وسُقيا الماء، فضلاً عن البرنامج الصحي والذي يتضمن كيفية الوقاية من الأمراض النادرة، وكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ودورة في الإسعافات الأولية، إلى جانب الرحلات الترفيهية لجنة دلمون المفقودة ومحمية العرين.



وسينظم مركز حياتي إيجابية لرعاية الأجيال فعالية "لنتحدى" للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه الجيل الحالي والمساهمة في إيجاد حلول نموذجية لها، بالإضافة إلى فعالية "أناقتي" والتي تهدف إلى توسيع مفعوم الأناقة الشكلية إلى مفهوم الأناقة الروحية والقلبية وكذا الشكلية، فيما سينظم مركز الغد المشرق لرعاية الأجيال رحلات ترفيهية لطلبته، أما مركز التميز لرعاية الأجيال فسينظم دورة في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف إلى جانب عدد من الدورات التعليمية والتدريبية والرحلات الترفيهية، وللسنة الثالثة على التوالي ينظم مركز القدوة الحسنة لرعاية الأجيال فعالية "كن قدوة 3" والتي تتضمن برامج في الفقه والحديث والعقيدة وعدد من البرامج الترفيهية.



كما سينظم مركز البصيرة لرعاية الأجيال دورة في العلوم الشرعية وأخرى في التجويد، ومسابقة في حفظ القرآن الكريم إلى جانب الرحلات الترفيهية، وينظم مركز قادة المجد لرعاية الأجيال برنامجاً تحت شعار "صيفنا فلة" والذي يشتمل على دروس ومسابقات ثقافية، ودورة في حفظ القرآن الكريم ورحلات ترفيهية، أما مركز الحكمة لرعاية الأجيال فسينظم برنامجه الصيفي تحت شعار "نزرع اليوم.. نحصد غداً" والذي يشتمل على محاضرات ودروس شرعية ودورات تعليمية وتدريبية ورحلات ترفيهية.



وقال وكيل الشؤون الإسلامية : إن قسم شؤون الحج والعمرة التابع لإدارة الشؤون الدينية وبالتنسيق مع قنصلية مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، قد وفر كافة التسهيلات والخدمات للراغبين في أداء مناسك العمرة خلال العطلة الصيفية.





خ.ب/س.ي



بنا 1335 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/07/04 - 06 : 05 PM