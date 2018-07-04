الوزير ميرزا يستقبل مسئولي فندق الريجنسي ويبحث معهم تشجيع استخدام الطاقة الشمسية وترشيد الاستهلاك

المنامة في 4 يوليو/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه وفداً من فندق الريجنسي انتركونتننتال يتقدمهم السيد جان افسك المدير العام لمجموعة فنادق انتركونتننتال البحرين والسيد محمد سند مدير فندق الريجنسي والسيد علي حبيل مدير قسم العلاقات الحكومية والمراسم والتشريفات.



واشاد الوزير ميرزا بما يقوم به فندق الريجنسي من جهود في قطاع السياحة والفندقة والحرص على توفير اجود انواع الخدمات الفندقية للسياح وزوار المملكة، واستعرض معهم الخدمات التي تحرص هيئة الكهرباء والماء على تقديمها للمواطنين والمقيمين والمستثمرين والمشاريع التطويرية في شتى أنحاء المملكة.



كما تم خلال اللقاء بحث السبل المتاحة لتفعيل استخدام الطاقة الشمسية في بعض مرافق الفندق للمساهمة في تحقيق الاهداف الوطنية التي تصب في تشجيع استخدامات الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، واستمع الحضور الى توجيهات الوزير في اتباع افضل السبل التي ممكن ان يطبقها الفندق في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.



وعبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم للوزير على الترحيب وحفاوة الاستقبال وتقديم الدعم والتشجيع المستمر، مشيدين بمستوى الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة ومؤكدين على استمرار التعاون بين الطرفين من اجل خدمة مملكة البحرين.



حضر اللقاء المهندس ألكسندر السماهيجي القائم بأعمال المدير التنفيذي لوحدة الطاقة المستدامة، والمهندس رامي عثمان مستشار الوحدة.







ل.ب/س.ي



بنا 1328 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/04 - 46 : 04 PM