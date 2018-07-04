حميدان يفتتح معرض التوظيف في القطاع الصحي المنامة في 04 يوليو / بنا / افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم، بحضور سعادة وزيرة الصحة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح، معرض التوظيف في القطاع الطبي، الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم وتعاون من وزارة الصحة، ويستمر حتى غد الخميس، وذلك بمبنى الوزارة بمدينة عيسى، حيث يستهدف هذا المعرض المتخصص فئة الباحثين عن عمل من حملة المؤهلات التي تتوافق مع احتياجات المؤسسات والمراكز الطبية في القطاع المذكور.



ويشارك في المعرض 41 منشأة من مراكز ومستشفيات ومؤسسات طبية عاملة في القطاع الخاص، حيث تعرض الى جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 800 فرصة توظيف موجهة للباحثين عن عمل من خريجي المعاهد والكليات الطبية وخريجي الثانوية العامة، لشغل الوظائف الفنية والإدارية في المؤسسات الطبية، بواقع 300 شاغر وظيفي توفرها الجهات المشاركة، و500 شاغر وظيفي لدى بنك الشواغر بالوزارة، موجهة للراغبين بالالتحاق في مختلف التخصصات الوظيفية في القطاع الصحي.



وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان ان إقامة سلسلة المعارض تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بشأن تنظيم معارض التوظيف التخصصية لعرض فرص العمل المناسبة في منشآت القطاع الخاص للمواطنين، وفي إطار تكثيف جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسريع وتيرة إدماج الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات الجاذبة، لافتاً إلى حرص الوزارة على اختيار المعارض التخصصية للقطاعات التي تشهد نمواً متزايداً وتخلق العديد من الوظائف في مختلف التخصصات، مشيراً إلى ان تنظيم معرض التوظيف في القطاع الصحي للمرة الثانية يأتي في إطار ما يشهده هذه القطاع من نمو بفضل تزايد الاستثمار فيه وجذبه للمؤسسات والمراكز الطبية الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية استثمار ذلك في إدماج الباحثين عن عمل.



وأشار إلى أن توفر 800 وظيفة شاغرة في هذا المعرض يعكس مدى قوة وتماسك سوق العمل، وقدرته على توليد الوظائف في مختلف التخصصات والقطاعات الإنتاجية، وهو ما تستثمره الوزارة في زيادة وتيرة توظيف المواطنين بمنشآت القطاع الخاص، لافتاً إلى ان الوزارة تبذل جهوداً مع شركائها الرئيسيين لصالح الكوادر البحرينية، لتكون الخيار الأفضل عند التوظيف، وذلك من خلال توفير العديد من الحوافز المشجعة والمحفزة للباحثين عن عمل وأصحاب العمل على حد سواء.



وقام وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ترافقه وزيرة الصحة، بجولة تفقدية لأجنحة المعرض، حيث التقى بالعارضين والمراجعين من الباحثين عن عمل واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول حركة التوظيف في منشآت القطاع الطبي الخاص وغيره من القطاعات الحيوية.



ح ب/ع ع



بنا 1253 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/07/04 - 04 : 04 PM