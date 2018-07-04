جلالة الملك يشيد بموقف السعودية والامارات والكويت في دعم وتعزيز استقرار الأوضاع المالية في المملكة

المنامة في 04 يوليو / بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير اليوم سعادة السيد عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسعادة السيد عبدالله الشطي القائم بأعمال سفير دولة الكويت الشقيقة.



وأشاد جلالته خلال اللقاء بالموقف الداعم للأشقاء خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لدعم وتعزيز استقرار الأوضاع المالية في مملكة البحرين، منوهاً جلالته بما يجسد ذلك من الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع الدول الشقيقة بمملكة البحرين والتي تأكدت في أكثر من محطة لتعكس الحرص على توطيد عرى هذه العلاقات الأخوية انبثاقاً من الإيمان بوحدة المصير المشترك الذي يجمعها.



وقال جلالته إن مملكة البحرين تحمل التقدير والامتنان لما أعلنته الدول الشقيقة في إطار التواصل الأخوي المستمر على جميع المستويات وتعزيز أسس التعاون والتنسيق المشترك.



وأشاد جلالته بالجهود التي يوالي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع برنامج متكامل لدعم الاصلاحات الاقتصادية واستقرار الأمور المالية لتعزيز الاستدامة واستيعاب المتغيرات الراهنة والمستقبلية، مؤكداً جلالته الدور الكبير الذي سيسهم به دعم الأشقاء الذي يعتبر إحدى نماذج التكامل بين الأشقاء في رفد البرنامج الذي سيتم الإعلان عنه قريباً لتحقيق أهدافه بما ينسجم مع حجم الطموح لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.



ح ب/ع ع



بنا 1217 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/07/04 - 33 : 03 PM