جلالة الملك يستقبل وزير المالية وأبناء وأحفاد الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة

المنامة في 04 يوليو / بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والشيخ حمد بن محمد آل خليفة وأحفاد الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة رحمه الله ، حيث رفعوا إلى جلالة الملك المفدى خالص الشكر والتقدير على تعازي جلالته ومواساته في وفاة فقيدهم.



وقد أشاد العاهل المفدى بمناقب ومآثر الفقيد رحمه الله ، وإسهاماته في خدمة الوطن، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



من جانبهم، أعرب أبناء وأحفاد الفقيد عن خالص الشكر والامتنان لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الطيبة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالته ويرعاه ويمتعه بموفور الصحة والسعادة ويديمه عزًّا وذخرًا وسندًا، وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من الرفعة والتقدم.





ح ب/ع ع



بنا 1214 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/07/04 - 32 : 03 PM