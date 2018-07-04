شيخ الأزهر الشريف يستقبل الدكتور مصطفى السيد

المنامة في 4 يوليو/ بنا / تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والى مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على مشاعرهم النبيلة في مواساته وتعزيته في وفاة شقيقته رحمها الله.



جاء ذلك خلال استقبال فضيلته لسعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية في مكتب فضيلته بالأزهر الشريف، حيث نقل له تعازي مواساة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية الخيرية في وفاة شقيقة فضيلته سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.



من جانبه تقدم فضيلة شيخ الأزهر الشريف بخالص الشكر والتقدير الى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والى مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على مشاعرهم النبيلة في مواساته وتعزيته في وفاة شقيقته رحمها الله مثمنا لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسعادة الدكتور مصطفى السيد على تعازيهم الصادقة ومواساتهم، مشيرا الى أن ذلك كان له بالغ الأثر في تخفيف المصاب الأليم في فقد شقيقته رحمها الله.



ل.ب/ع ع



بنا 1156 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/07/04 - 27 : 03 PM