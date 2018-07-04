يستفيد منه 550 طالبا وطالبة.. محافظة العاصمة تطلق النشاط الصيفي لنادي سترة

المنامة في 4 يوليو / بنا / أكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة دعم وتمكين محافظة العاصمة للنشء والشباب واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة خاصة أثناء العطلة الصيفية عبر مجموعة من الأنشطة الهادفة والمتنوعة التي تراعي الجوانب التربوية والاجتماعية والرياضية وتنمي الحس الوطني وذلك تحت إشراف معلمين ومدربين مؤهلين.



جاء ذلك خلال إطلاق معالي محافظ العاصمة للنشاط الصيفي لنادي سترة الرياضي والثقافي للسنة الرابعة على التوالي بحضور سعادة النائب مجيد العصفور عضو مجلس النواب، والسيد علي السواد رئيس مجلس إدارة النادي، حيث من المقرر أن يبدأ برنامج النشاط الصيفي للنادي في 14 يوليو الجاري وينتهي في 16 أغسطس المقبل ويستفيد منه 550 طالباً وطالبة، عبر برامج متنوعة تشمل المحاضرات التثقيفية وتعليم السباحة، وكرة القدم، وكرة السلة، والتايكواندو وتسيير الرحلات إلى أهم المعالم الحضارية والسياحية في المملكة، وإقامة ورش عمل للخط والرسم والتشكيل، وإقامة دورات في فن التصوير، بالإضافة إلى الموسيقى.



من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة نادي سترة علي السواد بدعم محافظة العاصمة المتواصل لأنشطة النادي وبرامجه الموجهة لفئة النشء والشباب بما يعكس حرصها على تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية وتعزيز التواصل مع كافة فئات المجتمع.



الجدير بالذكر أن محافظة العاصمة تهدف من خلال أنشطتها الموجهة للنشء والشباب إلى ترسيخ انتماء الطلاب لهذا الوطن، وتعريفهم بمؤسسات المملكة ومرافقها، وتنمية روح المحافظة عليها وصونها، وتدريبهم على تحمل المسئولية والمشاركة الاجتماعية، والمساهمة في اكتشاف مواهبهم وطاقاتهم وتدعيم خبراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة من خلال تقديم محتوى تربوي وتثقيفي يسهم في تشكيل شخصياتهم.



حضر اللقاء سعادة الأستاذ حسن عبدالله المدني نائب محافظ محافظة العاصمة، وسعادة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي سترة.



خ.ب/ع ع



بنا 1153 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/07/04 - 25 : 03 PM