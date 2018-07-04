سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل السفير الصيني

المنامة في 4 يوليو / بنا / استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة السيد آن ور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله الدبلوماسي في المملكة.





وخلال اللقاء أكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء متانة العلاقات التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، مشيرا سموه الى أهمية نمو وتطور هذه العلاقات بما يخدم توجهات البلدين التنموية في كافة المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، متمنياً سموه لسعادة السفير كل التوفيق في تعزيز وتقوية هذه العلاقات لما فيه خير وصالح شعبي البلدين الصديقين.



خ.ب/خ.س/ع ع



بنا 1152 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/07/04 - 24 : 03 PM