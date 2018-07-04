جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الخميس بشأن درعا

واشنطن في 4 يوليو / بنا / يعقد مجلس الأمن الدولي غدًا الخميس، اجتماعًا طارئًا لبحث الأوضاع المأساوية في محافظة درعا، جنوب غربي سوريا.



ويأتي الاجتماع بدعوة من الكويت، والسويد التي تترأس المجلس لهذا الشهر، للتباحث بشأن التطورات الاخيرة ، والتي تسببت في نزوح الاف المدنيين بما ينذر بتفاقم الوضع الانساني.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 270 ألف شخص فروا من منازلهم في جنوب غربي سوريا، منذ أن شنت قوات نظام الاسد بدعمٍ روسي هجومًا قبل أسبوعين على مناطق تسيطر عليها المعارضة، الأمر الذي أذكى المخاوف من حدوث "كارثة" انسانية.



وكان مسؤولو الأمم المتحدة قدروا قبل ستة أيام فقط عدد النازحين في البلدات والمدن التي تسيطر عليها المعارضة بنحو 50 ألف شخص بسبب تكثيف النظام الغارات الجوية والمدفعية. ليتضاعف العدد لأكثر من خمسة أضعاف ويقارب 270 الف نازح.



ع.ح







خ.س



بنا 1028 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/07/04 - 33 : 01 PM