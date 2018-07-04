مشاريع ابتكارية واعدة في "معرض الهندسة 2018" بالبوليتكنك

المنامة في 04 يوليو/ بنا / أقامت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) معرض المشاريع الهندسية 2018، حيث قدم طلبة السنة الرابعة بكلية الهندسة مشاريع تخرجهم ونتائج دراساتهم المتعلقة بالموضوعات الهندسية المختلفة التي تم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الصناعي في مملكة البحرين، إلى جمهور من الطلاب والموظفين وممثلي الصناعة في المملكة، وذلك في قاعة البحرين بحرم البوليتكنك بمدينة عيسى يوم أمس 3 يوليو الجاري.



بدأ الحفل بكلمة ألقتها رئيس كلية الهندسة الدكتورة كريستينا جورجانتوبولو، رحبت خلالها بالحضور، معرفةً إياهم بالمعرض الذي تحرص البوليتكنك على تنظيمه سنويًا لما له من فائدة عظيمة للطلبة في عرض مهاراتهم في التحدث والتقديم وشرح مشاريعهم والترويج لها أمام أرباب العمل.



واستضاف الحفل متحدثين رئيسيين وهم: الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بحرين ترست" الدكتورة فاطمة البلوشي، والمدير التنفيذي لشركة "سولار ون" السيد فيصل خليفة، ومدير التدريب في هيئة الكهرباء والماء الدكتور رائد المبارك، حيث ألقى كل منهم كلمة أثنى خلالها على المشاريع التي عرضها الطلبة، والتي تنبئ عن مواهب وإبداعات وأفكار مبتكرة، من الممكن إذا ما تطويرها أن تتحول إلى مشاريع حقيقية تنتقل بصاحبها إلى عالم ريادة الأعمال، حيث يفيد نفسه ويسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، مشيدين في الوقت نفسه بمخرجات بوليتكنك البحرين والأساليب التدريسية التي تسهم في تخريج طلبة مؤهلين مباشرة لولوج عالم الأعمال، لما يمتلكونه من إمكانات ومهارات شخصية وعملية تجعلهم محل جذب من كبرى الشركات والمؤسسات في المملكة.



من جهته، قام الرئيس التنفيذي للبوليتكنك الدكتور جيف زابودسكي ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد والمعلومات الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة بتكريم المتحدثين، ومن ثم تم منح الجوائز لأفضل المشروعات الصناعية والبحثية في مجالي الميكانيكا والإلكترونيات، وكانت من نصيب كل من: فاطمة الجهرمي (أفضل مشروع هندسة ميكانيكية صناعية)، وزهير العصفور (أفضل مشروع بحث هندسة ميكانيكية)، وسارة إبراهيم (أفضل مشروع هندسة إلكترونيات صناعية).



وهنأت رئيس كلية الهندسة الدكتورة كريستينا جورجانتوبولو جميع طلبة الكلية على عملهم المتقن وجهودهم المتفانية، مشيرةً إلى أن الطلبة أبدوا جودة عالية وابتكارية في تطوير مشاريعهم لهذا العام، بالتعاون مع شركات بحرينية رائدة في المجال الهندسي، بما يثبت التزام كلية الهندسة بالبوليتكنك بإعداد خريجين جاهزين للعمل، متوجهةً بجزيل الشكر والتقدير للمتحدثين الرئيسيين، وإلى الإدارة التنفيذية بالبوليتكنك، وإلى القائمين على كلية الهندسة وعلى رأسهم مدرسة الهندسة الميكانيكية السيدة بسمة أبوصيام، وإلى إدارة التسويق والاتصالات في بوليتكنك البحرين.



ح ب/ع ع



بنا 1006 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/04 - 17 : 01 PM