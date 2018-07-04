تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية.. "الإسكان" تبدأ بتوزيع مشروع اللوزي على المستفيدين المنامة في 04 يوليو/ بنا / تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، التي صدرت خلال شهر رمضان المبارك، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، صرح وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن بدء الوزارة اليوم بتوزيع وحدات مشروع اللوزي الإسكاني على المواطنين المستفيدين.

وتابع وزير الإسكان أن عملية توزيع مشروع اللوزي ستستمر على دفعات متتالية يوميًا حتى نهاية الأسبوع المقبل لاستيعاب أعداد المستفيدين بصورة منتظمة، موضحًا أنَّ توزيع هذا المشروع يمثل شهادة نجاح لمسار الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعد أحد المشاريع التي شملتها اتفاقية تنفيذ شركة نسيج لمشاريع السكن الاجتماعي على الأراضي الحكومية، إلى جانب مشروع مدين سلمان.



وأكد المهندس باسم الحمر أنَّ وصول نسب الإنجاز بمشروع اللوزي الإسكاني إلى مراحل متقدمة للغاية والشروع في توزيع وحداته، يشجع على تطوير العمل في هذا الاتجاه، والدفع لمزيد من التعاون مع شركات القطاع الخاص ليكون طرفاً أساسياً في دورة توفير المشاريع الإسكانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.



وأشار الوزير إلى أن مشروع اللوزي الإسكاني يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25 ألف وحدة سكنية قبل نهاية عام 2018 وفقاً للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة، والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية.



وقال إن ما يضاعف من أهمية توزيع هذا المشروع أنه يمثل خطوة متقدمة في المحور الآخر لبرنامج عمل الحكومة، المتعلق بتعزيز وتفعيل آليات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أنه وللمرة الأولى يتم توزيع وحدات مشروع تم تنفيذه من قبل القطاع الخاص، الأمر الذي يمثل نقلة حقيقية في ملف السكن الاجتماعي بالمملكة.



ل.ب/ع ع



بنا 1003 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/07/04 - 19 : 01 PM