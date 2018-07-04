وزير شؤون الدفاع يستقبل سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة ‎ المنامة في 04 يوليو/ بنا / استقبل سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع في مكتبه بالقيادة العامة اليوم ، سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء رحب سعادة وزير شؤون الدفاع بسعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.









ح ب/خ.س



بنا 0954 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/04 - 00 : 01 PM