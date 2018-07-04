الشيخة مي تشيد بدور مصرف السلام في دعم المشاريع الثقافية بالمملكة المنامة في 4 يوليو / بنا / استقبلت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، السيد أنور محمد مراد، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمصرف السلام، في قرية اليونسكو بالمنامة.

وفي بداية اللقاء رحبت الشيخة مي آل خليفة بالسيد أنور مراد، معربةً عن بالغ تقديرها لما قدمه مصرف السلام من نموذجٍ مميز للمؤسسات المصرفية الفاعلة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال دعم المشاريع الثقافية المساهِمة في تعزيز مكانة البحرين كمركز إشعاعٍ ثقافي، كاجتماع لجنة التراث العالمي الثاني والأربعين الذي انطلقت أولى جلساته في 24 يونيو الماضي.



بدوره عبر النائب الأول للرئيس التنفيذي لمصرف السلام السيد أنور مراد عن إعجابه بمستوى التنظيم، وحجم الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين عبر استضافة وترؤس الاجتماع الثاني والأربعين للجنة التراث العالمي، لافتًا إلى دور هيئة البحرين للثقافة والآثار البارز في الوصول إلى هذا الاستحقاق.



خ.ب/خ.س



بنا 0926 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/07/04 - 34 : 12 PM