العريض يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للشئون القانونية المنامة في 04 يوليو / بنا / عقدت اللجنة الوزارية للشئون القانونية اجتماعها برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية الإستاد جواد بن سالم العريض اليوم بمكتب معاليه بدار الحكومة.

حيث استعرضت اللجنة بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعمالها، والتي تضمنت عدداً من مشروعات القوانين المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلسي الشورى والنواب إلى الحكومة والتي أعدت الحكومة بشأنها المذكرات المقترحة برأيها فيها.



كما بحثت اللجنة عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي أعدتها الحكومة واتخذت بشأنها توصيات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء الموقر.



كما نظرت اللجنة بالإضافة إلى ما تقدم عدداً من الاقتراحات برغبة المرفوعة إلى الحكومة من مجلس النواب، وقد أعدت اللجنة بشأنها مسودة رد الحكومة عليها وقررت رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فضلاً عما قامت به اللجنة من إبداء الرأي في بعض الموضوعات المحالة إلى اللجنة من مجلس الوزراء الموقر، والوزارات المختلفة.





ح ب/خ.س



بنا 0905 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/07/04 - 13 : 12 PM