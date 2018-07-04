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ارتفاع ضحايا العبارة الإندونيسية إلى 29 قتيلا و41 مفقودا
2018/07/04 - 01 : 11 AM

جاكرتا في 4 يوليو / بنا / ارتفع عدد ضحايا العبارة الغارقة قبالة ساحل جزر سيلايار الإندونيسية إلى 29 قتيلا ، بينما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، وفقًا لوكالة "رويترز".
وكانت العبارة التي تقل نحو 140 شخصًا، ونحو 150 مركبة، جنحت أمس الثلاثاء بعد مواجهة أحوال جوية سيئة، ما أدى لقفز بعض الركاب من على متنها.
وقالت الوكالة الإقليمية للتخفيف من الكوارث، إنه تم إنقاذ 69 راكبًا على الأقل، بينما يبقى 41 في عداد المفقودين.
وصرح مسؤول بوزارة النقل الإندونيسية لرويترز ان " العبارة كانت قريبة من الشاطئ وان الربان صدمها بشعاب مرجانية في محاولة للمساعدة في جهود الإنقاذ".
ويأتي الحادث بعد أسبوعين فقط من غرق عبارة أخرى مكتظة بالركاب في بحيرة توبا، إحدى أعمق البحيرات البركانية في العالم، أدى لمقتل 200 من ركابها.

ع.ح


خ.س

بنا 0754 جمت 04/07/2018


عدد القراءات : 67         اخر تحديث : 2018/07/04 - 01 : 11 AM
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