جلالة الملك يصادق ويصدر قانونين رقم (28) و( 29) لسنة 2018

المنامة في 04 يوليو/ بنا / صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واصدر قانون رقم (28) لسنة 2018م بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بعد إقراره من قبل مجلس الشورى ومجلس النواب.

جاء فيه :



المادة الأولى :

صودق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع بتاريخ 26 أبريل 2016، والمرافق لهذا القانون



المادة الثانية :

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





كما صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واصدر قانون رقم (29) لسنة 2018 بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 بعد إقراره من قبل مجلس الشورى و مجلس النواب.



المادة الأولى :

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، النص الآتي:

"توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بخطابات مسجله بعلم الوصول أو عن طريق البريد الإلكتروني وفقاً لبياناتهم المقرين بصحتها لدى الجمعية، وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل".



المادة الثانية :

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





ح ب/خ.س



بنا 0748 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/07/04 - 00 : 11 AM