الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين والسفير النيبالي يبحثان سبل التعاون في مجال الطيران المنامة في 04 يوليه/ بنا / عقد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البنفلاح اجتماعًا مع سعادة السفير النيبالي السيد بادام سنداس لمناقشة إعادة التشغيل المحتمل لخط طيران مباشر بين مملكة البحرين وجمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية.

وحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة مطار البحرين السيد أيمن زينل ورئيس قسم تطوير الطرق الجوية السيدة نوال الماجد.



وخلال الاجتماع ناقش السيد البنفلاح وسعادة السفير أيضًا سبل التعاون المحتملة بين البلدين في مجال الطيران، وهو ما من شأنه أن يعزز العلاقات الثنائية بين الدولتين، خاصةً في قطاعي السياحة والتجارة.



وبهذه المناسبة أعرب البنفلاح عن خالص شكره وتقديره لسعادة السفير على ما يبذله من جهود حثيثة لتعزيز العلاقات بين مملكة البحرين ونيبال. مؤكدًا أن هذا الاجتماع يعكس أيضًا الجهود المتواصلة لشركة مطار البحرين وشركائها من أجل تطوير طرق جوية جديدة تنطلق من مطار البحرين الدولي، وخاصةً تلك التي تخدم مواطني النيبال في مملكة البحرين. موجهًا الدعوة لكبرى شركات الطيران النيبالية الراغبة في مناقشة التعاون المحتمل لزيارة شركة مطار البحرين، بالتنسيق مع سعادة السفير.



وشركة مطار البحرين هي المسؤولة عن تعزيز قدرات مطار البحرين الدولي وزيادة نسبة إسهامه في الاقتصاد المحلي. وفي إطار دورها التشغيلي، تضطلع الشركة بمسؤولية وضع الخطط والتدابير اللازمة لتطوير الخدمات والعمليات في المطار وتحديث البنية التحتية لتواكب متطلبات قطاع الطيران المتنامي وأعداد المسافرين المتزايدة.



ح ب/خ.س



بنا 0653 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/07/04 - 02 : 10 AM