جرافات الاحتلال تشق طريقها لهدم الخان الأحمر شرق القدس المحتلة

رام الله في 04 يوليو / بنا / دعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف صباح اليوم الأربعاء، الى التوجه إلى منطقة الخان الأحمر البدوي، شرق القدس المحتلة ، لمنع هدمه من قبل قوات الاحتلال.



وأضاف عساف في حديث لوكالة الانباء الفلسطينية أن جرافات الاحتلال باشرت منذ فجر اليوم شق طريق يوصل ما بين الشارع الرئيسي ومنطقة الخان الأحمر.



وأضاف "ان الجرافات تمهد الطريق لوصول الآليات الثقيلة ومعدات الاحتلال إلى المنطقة وهدمها، وذلك بإزالة الحواجز الحديدية الملاصقة للشارع، بعد أن وزعت اخطارا بالهدم مؤخرا".



وأعلنت سلطات الاحتلال منذ ليلة أمس، الخان الأحمر منطقة عسكرية مغلقة، وقامت بوضع اليد على الشوارع والطرق المحيطة.





خ.س



بنا 0636 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/07/04 - 47 : 09 AM