السلطة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال ضد الأقصى والقدس رام الله في 4 يوليو / بنا / حذرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، بعد تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بالسماح لوزرائها ولأعضاء "الكنيست" باقتحام الحرم القدسي الشريف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية إن "تلك التصريحات المدانة تعتبر تحريضًا سافرًا وخطيرًا على مواصلة اقتحام الحرم الشريف، وتشجيعًا على المساس بأقدس مقدسات العرب والمسلمين"، محملًا حكومة الاحتلال كامل المسئولية حيال هذا التصعيد الخطير.



وأضاف المحمود ان "هذا التصعيد يساهم في دفع المنطقة برمتها الى أتون صراع ديني مرفوض وغريب عن بلادنا وأهل بلادنا ومنطقتنا".



ع.ح











خ.س



بنا 0631 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/07/04 - 40 : 09 AM