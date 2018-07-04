إنقاذ 125 مهاجرا من الغرق وانتشال 6 جثث شرق طرابلس

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2018/07/04 - 15 : 09 AM
طرابلس في 04 يوليو / بنا / اعلن حرس السواحل الليبي إنقاذ 125 مهاجرا غير قانوني من جنسيات أفريقية بينهم 6 أطفال، و28 امرأة كانوا على متن قارب مطاطي غارق.
وبحسب مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، فقد انتشلت دورية تابعة لقطاع طرابلس بحرس السواحل الليبي، جثث 6 مهاجرين كانوا داخل القارب وحوله وتمكنوا من إنقاذ عدد ممن كانوا على وشك الغرق.
ونقل المصدر عن بعض الناجين أن القارب بدأ بالغرق بعد ساعة من ابحاره ، لتبدأ عملية الإنقاذ على بعد 8 أميال شمال منطقة القره بوللي شرق طرابلس.
وقد جرى نقل المهاجرين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية.
خ.س
بنا 0610 جمت 04/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/04 - 17 : 09 AM