الجيش اليمني مسنودا بطيران التحالف يحرر مواقع جديدة جنوب تعز وشرق صنعاء تعز في 04 يوليو / بنا / اعلنت قوات الجيش اليمني انها احرزت تقدما جديدا، بتحرير مواقع جديدة في جبهة حيفان جنوب تعز ، وانها تمكنت وبإسناد طيران التحالف العربي، من تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

واوضح الناطق الرسمي للجيش الوطني في تعز لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المواجهات العنيفة مع ميليشيا الحوثي أسفرت عن تحرير مواقع جبل الصلة والممشاح وصولاً إلى منطقة الكرب بالاعبوس وسوق بني علي ومعهد الخير كما تم تحرير جبل سعيد طه الاستراتيجي بالاثاور.



كما اكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ان قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي، تمكنت من تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

واوضح المصدر ان قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي شنت هجومًا واسعاً، من عدة محاور، على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في ميسرة جبهة نهم، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع المهمة ومنها جبال النهود وقرية المدفون وسلسلة جبال الرباح والمواقع المجاورة لتبة صالح المطلة على وادي محلي.

واكد المصدر أن طيران التحالف العربي استهدف بثلاث غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيات، أسفرت عن تدمير أطقم قتالية وعربة جند غرب البياض ومقتل من كانوا على متنها، كما دمر آليات قتالية تابعة للمليشيات ومخازن أسلحتها في منطقة وادي محلي.





خ.س



بنا 0556 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/04 - 04 : 09 AM