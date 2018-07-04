اعمال عنف في نانت بفرنسا بعد مقتل شاب برصاص شرطي نانت في 04 يوليو / بنا / عاد الهدوء الحذر الى مدينة نانت غرب فرنسا اثر أعمال عنف اندلعت بعد مقتل شاب، لم تحدد هويته، برصاص شرطي، اطلق عليه النار بعدما صدم بسيارته شرطيا آخر اثناء محاولته الفرار من حاجز أمني.

وقال المدعي العام في نانت لوكالة فرانس برس انه تم فتح تحقيق "لتحديد الظروف التي دفعت الشرطي لاستخدام سلاحه".



واندلعت اعمال العنف فور شيوع نبأ وفاة الشاب البالغ من العمر 22 عاما ليل الثلاثاء في عدد من الأحياء الحساسة في المدينة حيث نزل الى الشوارع شبان مسلحون بقنابل حارقة واضرموا النيران في سيارات واحرقوا جزئيا مركزا تجاريا.

وبحسب مصدر امني فقد نشرت الشرطة حوالى 200 عنصر لإعادة الامن الى المدينة.





خ.س



بنا 0547 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 95 اخر تحديث : 2018/07/04 - 57 : 08 AM