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الشرطة البريطانية : شخصان في حالة حرجة بعد تعرضهما لمادة مجهولة
2018/07/04 - 38 : 08 AM
لندن في 04 يوليو / بنا / ادخل شخصان الى المستشفى في سالزبوري وهما في حالة حرجة بعدما تعرضا "لمادة مجهولة" في اميسبوري على بعد بضعة كيلومترات عن المكان الذي وقع فيه الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته ضحية محاولة تسميم في مارس، كما اعلنت الشرطة البريطانية.
وقالت شرطة منطقة ويلتشير ان المريضين "يتلقيان علاجا في مستشفى سالزبوري بعد تعرضهما المفترض لمادة مجهولة"، مؤكدة انها تعتبر الامر "حادثا كبيرا".


خ.س

بنا 0526 جمت 04/07/2018


عدد القراءات : 107         اخر تحديث : 2018/07/04 - 02 : 09 AM
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