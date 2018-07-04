مطالعات الصحف في مملكة البحرين هذا اليوم

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2018/07/04 - 25 : 08 AM
المنامة في 04 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة ، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالة الملك يهنئ الرئيس الامريكي بذكرى استقلال بلاده
/سمو رئيس الوزراء : البحرين بقيادة جلالة الملك عائلة واحدة وشعب واحد ..نسيج مجتمعنا قوي ولا يقبل الفرقة
/سمو الشيخ محمد بن مبارك ينوه بجهود "الثقافة" في تعزيز الواجهة الحضارية
/سمو محافظ الجنوبية وفي ورشة حضرها 4 وزراء : تطوير المواقع التاريخية بالتعاون مع الوزارات
/الاعلى للصحة يجتمع لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء عن ادارة الادوية
/وزير الخارجية يشيد باتباع سوق العمل لأفضل الممارسات في مكافحة الاتجار بالأشخاص
/وزير المالية يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر مجلس النواب : التقاعد والدعم على طاولة اجتماع حكومي نيابي
/الاعلام تصادر اجهزة استقبال بث غير قانونية
/وزير التربية : استحداث تخصص اجهزة القياس والتحكم ضمن التعليم الفني
/الدوسري بجنيف: البحرين حققت انجازات رائدة بالعهد الدولي رغم التحديات
/حادث مروع بانقلاب حافلة معتمرين بحرينيين بالسعودية.. فريق طبي يتوجه الى السعودية
/تستقطب الشركات الناشئة في انترنت الاشياء : بتلكو وبريتك تطلقان اول حاضنة للأجهزة التقنية
/الامارات تجمد حسابات 9 افراد وكيانات ايرانية على قائمة الارهاب
/الامطار تهدد انقاذ الفتية المحاصرين داخل كهف في تايلاند
خ.س
بنا 0518 جمت 04/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/04 - 25 : 08 AM