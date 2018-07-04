مطالعات الصحف في مملكة البحرين هذا اليوم المنامة في 04 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة ، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/جلالة الملك يهنئ الرئيس الامريكي بذكرى استقلال بلاده



/سمو رئيس الوزراء : البحرين بقيادة جلالة الملك عائلة واحدة وشعب واحد ..نسيج مجتمعنا قوي ولا يقبل الفرقة

/سمو الشيخ محمد بن مبارك ينوه بجهود "الثقافة" في تعزيز الواجهة الحضارية

/سمو محافظ الجنوبية وفي ورشة حضرها 4 وزراء : تطوير المواقع التاريخية بالتعاون مع الوزارات

/الاعلى للصحة يجتمع لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء عن ادارة الادوية

/وزير الخارجية يشيد باتباع سوق العمل لأفضل الممارسات في مكافحة الاتجار بالأشخاص

/وزير المالية يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر مجلس النواب : التقاعد والدعم على طاولة اجتماع حكومي نيابي

/الاعلام تصادر اجهزة استقبال بث غير قانونية

/وزير التربية : استحداث تخصص اجهزة القياس والتحكم ضمن التعليم الفني

/الدوسري بجنيف: البحرين حققت انجازات رائدة بالعهد الدولي رغم التحديات

/حادث مروع بانقلاب حافلة معتمرين بحرينيين بالسعودية.. فريق طبي يتوجه الى السعودية

/تستقطب الشركات الناشئة في انترنت الاشياء : بتلكو وبريتك تطلقان اول حاضنة للأجهزة التقنية

/الامارات تجمد حسابات 9 افراد وكيانات ايرانية على قائمة الارهاب

/الامطار تهدد انقاذ الفتية المحاصرين داخل كهف في تايلاند









خ.س



بنا 0518 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/07/04 - 25 : 08 AM