الطقس في مملكة البحرين:رطب أحيانًا ولكنه حار خلال النهار

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2018/07/04 - 10 : 08 AM
المنامة في 04 يوليو/ بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم الأربعاء سيكون بمشيئة الله تعالى رطبًا أحيانًا ولكنه حار خلال النهار.
لرياح: متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية من 10 الى 15 عقدة أحيانًا خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم الى ثلاثة أقدام.
درجة الحرارة العظمى: 41 م و الصغرى: 29 م.
الرطوبة النسبية العظمى: 90 % والصغرى 30%.
ن.ع/خ.س
بنا 0453 جمت 04/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/04 - 10 : 08 AM