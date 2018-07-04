الطقس في مملكة البحرين:رطب أحيانًا ولكنه حار خلال النهار المنامة في 04 يوليو/ بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم الأربعاء سيكون بمشيئة الله تعالى رطبًا أحيانًا ولكنه حار خلال النهار.

لرياح: متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية من 10 الى 15 عقدة أحيانًا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم الى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى: 41 م و الصغرى: 29 م.

الرطوبة النسبية العظمى: 90 % والصغرى 30%.



ن.ع/خ.س



بنا 0453 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/07/04 - 10 : 08 AM