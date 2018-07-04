السفير الفرنسي لدى اليونسكو يؤكد بأن البحرين لديها كل الإمكانيات لاستضافة أكبر حدث ثقافي في العالم المنامة في 3 يوليو/ بنا / أعرب السفير الفرنسي لدى اليونسكو السيد لوران ستيفانيني عن اعجابه للتصميم الجميل والدقيق لخيمة اليونيسكو بمملكة البحرين التي تستضيف فعاليات الاجتماع الثاني والاربعين للجنة التراث العالمي وهي أكبر فعالية ثقافية يشهدها العالم، منوهاً بأن مملكة البحرين تمتلك كل المصادر والامكانيات البشرية التي تجعلها تنظم هذه الفعالية بهذا المستوى المشرف.

وفِي حوار له مع وكالة أنباء البحرين (بنا)، أكد السفير ستيفانيني بأن هذا الاجتماع والحدث الثقافي الذي يعقد مرة واحدة كل سنة هو غاية في الأهمية ليس فقط للدول المشاركة والتي تطرح رغبتها في ادراج مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي سواء كانت طبيعية أم ثقافية، بل إن الاجتماع بالغ الأهمية للجنة التراث العالمي لكي تراجع المواقع المدرجة والنظر فيها.



ونوه السفير الفرنسي لدى اليونسكو والذي يزور مملكة البحرين للمرة الاولى بأن الاجتماع كذلك مهم جداً للدولة المضيفة، مشيراً بأنه باستضافتها لهذا الحدث الثقافي يجتمع على أرضها وفود من كل أنحاء العالم للاطلاع على الجوانب المختلفة لهذا البلد.



وأكد السفير الفرنسي اعجابه بالمواقع الاثرية والثقافية لمملكة البحرين والذي كان لاجتماع لجنة التراث العالمي فيها الدور الكبير للاطلاع عليها عّن كثب كمتحف البحرين الوطني، والمواقع الاثرية كقلعة البحرين وتلال عالي بالاضافة الى معرفة تاريخ البلاد والنشاط التجاري له، معرباً عن اعجابه الكبير بالتاريخ الجميل لتجارة اللؤلؤ البحريني.



وذكر السفير ان بلاده قدمت ثلاث مواقع في هذه الدورة لكي تدرج على لائحة التراث العالمي تم ادراج موقع واحد وهو الموقع الطبيعي التكتوني الأعلى لسلسلة الجبال البركانية "شين دي بوي" في وادي "فاي دو ليمانين" وبهذا يصبح عدد المواقع المدرجة لفرنسا ٤٤ موقع على قائمة التراث العالمي.



وأوضح السفير بأن الموقعين الآخرين اللذان لم يقبلا في هذه الدورة ستعد لهما دراسات بصورة أكبر وأكثر استفاضة وسوف يُعاد طرحهما خلال الدورات القادمة لاجتماع لجنة التراث العالمي.

من ايمان نور





ع إ ح/م.ح.



بنا 2044 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/07/03 - 59 : 11 PM