وزير الأشغال يبحث الاستفادة من الخبرات الفلبينية في الزراعة وتطوير الثروة البحرية والحيوانية المنامة في 3 يوليو / بنا / اجتمع سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف مع وفد خبراء فلبيني يزور مملكة البحرين بدعوة من مجلس التنمية الاقتصادية لبحث فرص التعاون في مجالات الزراعة وتطوير الثروة البحرية والحيوانية.



وترأس الوفد الدكتور غوديفريدو بيتزا رئيس مجلس الإدارة ورئيس كلية فينيارد أسيا للتكنولوجيا برفقة د. جوليوس بيريتلو والسيد ميل كانسيلا.



وحضر اللقاء من جانب الوزارة القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون الزراعة د. إبراهيم يوسف ومدير إدارة الثروة السمكية بالإنابة حسين الهندي والقائم بأعمال رئيس التراخيص عبدالله السيسي.



وجرى خلال اللقاء البحث في أوجه التعاون الممكنة بين الطرفين وخصوصا فيما يتعلق بالحفاظ على الثروة البحرية وتطويرها وتدريب الكوادر العاملة في مجالات الثروة البحرية والحيوانية والزراعية.



وأعرب الوزير عن اعتزازه بالعلاقة الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين في شتى المجالات مبينا أن زيارة وفد الخبراء الفلبيني بدعوة من مجلس التنمية الاقتصادية يؤكد على عمق العلاقات والرغبة في تطويرها في المجالات الاقتصادية والفنية وخصوصا فيما يتعلق ببرامج التدريب والتطوير.



وقدم وفد الخبراء الفلبيني شرحا لسعادة الوزير عن البرامج التدريبية التي يمكن تطبيقها وسبل الاستفادة منها لدعم الثروة البحرية والحيوانية في البلاد. وكذلك في مجال تطوير البناء القانوني الذي يحمي هذه الثروة.



كما تم خلال الاجتماع استعراض أحدث التطورات والمستجدات المتعلقة بمجال الأنظمة الرقابية الصحية على الحيوانات ومجالات الاستثمار الزراعي لصغار المزارعين وتوطين التكنولوجيا في المزارع الصغيرة والاستفادة من خبرة الفلبين في مجال تطوير قدرات الحجر الزراعي والتدابير الصحية النباتية والحيوانية.





ع إ ح/م.ح.



بنا 2040 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/07/03 - 59 : 11 PM