بمناسبة انتهاء الدور الرابع من الدورة البلدية الرابعة.. خلف: المجالس البلدية عززت المشاركة الشعبية في التنمية المستدامة المنامة في 3 يوليو / بنا / أعرب سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن خالص اعتزازه وتقديره لجهود رؤساء وأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية خلال الدورة البلدية الرابعة للمجالس.

جاء ذلك بمناسبة انتهاء الدور الرابع من الدورة الرابعة للمجالس البلدية.



وأضاف خلف: المجالس البلدية تعتبر احد ركائز المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وقد اسهمت هذه المجالس في تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي والخدمي وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.



وتابع قائلاً .. حرصت الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تقديم كافة الدعم وتسخير الإمكانيات لإنجاح تجربة العمل البلدي في المملكة.



وأوضح "عملت المجالس من خلال توصياتها وقراراتها وفقا لاختصاصاتها المنوط بها إعمالا لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠١ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاتهما على رفع أولويات المشاريع والتي تم ترجمتها في خطط عمل محلية كالحدائق والمنتزهات وتطوير الواجهات البحرية والتشجير والتجميل والخدمات ومشاريع البنية التحتية وتطوير اللوائح والتشريعات البلدية والتي ترجمت احتياجات وأولويات المواطنين والمقيمين علاوة على الدور الرقابي للمجالس".



وأضاف "كان للجهات الحكومية بالغ الأثر في دعم عمل المجالس من خلال التنسيق معها في وضع الأولويات ومتابعتها وعلى الأخص في ظل اجتماعات اللجنة التنسيقية المشتركة بين المجالس والجهات الخدمية التي تم تشكيلها بناء على قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون بين المجالس وهذه الجهات".



وأكد "إن تجربة المجالس البلدية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أصبحت نموذجا رياديا على مستوى المنطقة، وان العديد من الدول الشقيقة والصديقة تتطلع الى تجربة المملكة المتميزة".



وأعرب الوزير في ختام تصريحه عن تقديره لجهود اسرة العمل البلدي الحثيثة للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات والبرامج المقدمة للفرد والمجتمع.



تجدر الاشارة بالذكر الى انه وفقا لأحكام المادة ٢٤ من قانون البلديات (فإن مـــدة دور انعقاد المجلس البلدي عشرة أشهر، تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام)، وبذلك ينتهى دور الانعقاد الذي يصادف نهاية شهر يونيو.







ع إ ح/م.ح.



بنا 2039 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/07/04 - 02 : 12 AM