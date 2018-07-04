السعودية: اصابة طفل جراء سقوط صاروخ "كاتيوشا" أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية الرياض في 3 يوليو / بنا / أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية عن اصابة طفل جراء سقوط صاروخ "كاتيوشا" أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم سقوط هذا الصاروخ الذي أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة مما نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات.



وأشار المتحدث الى أنه تم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.





م.ح.



بنا 1934 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/03 - 04 : 11 PM