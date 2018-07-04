وفد من قيادة طيران الشرطة يشارك في مؤتمر طيران الشرطة بأبوظبي‎ أبوظبي في 3 يوليو / بنا / شارك وفد من قيادة طيران الشرطة بوزارة الداخلية، في المؤتمر الذي نظمته إدارة طيران شرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وشاركت فيه إدارات طيران الشرطة بدول مجلس التعاون وعدد من الشركات العالمية.



ويأتي ذلك في إطار حرص قيادة طيران الشرطة على تعزيز التعاون والتنسيق، والاستفادة من تجارب وخبرات الشركات العالمية المتخصصة والاطلاع على أحدث التقنيات والأجهزة والمعدات المستخدمة في مجال طيران الشرطة.



وتناول المؤتمر عدداً من الموضوعات ذات الصلة وآخر المستجدات المتعلقة بطيران الشرطة.







م.ف.ق/م.ح.



بنا 1853 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/03 - 34 : 10 PM