وزارة الصحة تتابع عن كثب حالة المصابين في حادث الحافلة الأليم بالسعودية .. وفريق طبي من السلمانية يغادر صباح الغد لمتابعة حالات المصابين المنامة في 03 يوليو/ بنا / عبرت سعادة وزيرة الصحة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح عن بالغ أسفها للحادث الأليم الذي تعرضت له حافلة بحرينية صباح اليوم بالمملكة العربية السعودية وأسفر عن إصابة 34 حالة ووفاة شخصين، متقدمةً بخالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي المتوفين وأن يتقبلهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.



وقد تابعت وزارة الصحة عن كثب خبر وقوع الحادث المروع، ووجهت طواقمها الطبية على الفور بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة ملابسات الحادث لتقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لتلقي المصابين العلاج اللازم ومتابعة حالتهم الصحية في المستشفيات التي تم نقلهم إليها بعد الحادث الأليم.



وكشف الدكتور نبيل العشيري رئيس‎ لجنه العلاج بالخارج لحالات الحوادث والطوارئ بوزارة الصحة بأن سعادة وزير الصحة كلفت اللجنة فور تلقيها خبر الحادث، بمتابعة حالة المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم ورفع تقرير لها بحالتهم الصحية، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمتمثلة بوزارة الخارجية.



ولفت الدكتور "العشيري" الى أنهم على اتصال مستمر مع الجهات المعنية والمستشفيات بالمملكة العربية السعودية التي يرقد بها المرضى، مبينا بأن الحالات معظم الحالات مستقرة ولله الحمد. وأضاف بأن الإصابات تراوحت ما بين المتوسطة والبسيطة، وتنوعت ما بين الارتجاج، واشتباه بالكسور وسحجات وكدمات وخدوش بأماكن متفرقة بالجسد، إضافة إلى حالتي بتر في الأطراف، مؤكداً ان جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.



من جهتها قالت الدكتور شيخة عبدالقادر نائب رئيس لجنه العلاج بالخارج لحالات الحوادث والطوارئ بوزارة الصحة بأن فريق طبي من وزارة الصحة من مجمع السلمانية الطبي سيغادر صباح يوم الغد إلى الشقيقة السعودية لمعاينة المرضى والمصابين وتقييم الوضع واستكمال اجراءات عودتهم للعلاج لأرض الوطن، إلى جانب ذلك سوف يظل الفريق خلال الفترة المقبلة للتأكد من سلامة جميع الحالات والاحتياجات اللازمة. كما أن فريق لجنة لجنه العلاج بالخارج لحالات الحوادث والطوارئ بدأت التنسيق لإجراءات استقبال الحالات عبر المنافذ وتحويلهم لمجمع السلمانية الطبي لاستكمال الفحص والتقييم للوضع الصحي واتخاذ الاجراءات اللازمة لكل حالة كل على حدة وتوفير الاحتياجات الصحية المطلوبة. وبينت بأن المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث وهي مستشفى النبهانية، ومستشفى الرس، ومستشفى البكيرية، ومستشفى عقلة الصقور لتلقي العلاج اللازم. والجدير بالّذكر بأنه جار الترتيب والتنسيق وإتخاذ اللازم مع أهلهم وذوي المتوفين لإستكمال إجراءات تسليم الجثامين.



من جانب آخر بينت الدكتورة شيخة عبدالقادر إن وزارة الصحة كذلك تابعت ونسقت وقامت بعمل الإجراءات اللازمة بعد وقوع الحادث الأليم يوم أمس الأول في محافظة السليل التابعة لمدينة الرياض ب‍المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن وفاة 6 مواطنين بحرينيين وإصابة 5 آخرين، مع وزارة الخارجية، من أجل تقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة، ومتابعة حالات المصابين في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



ع إ ح/ع ذ



بنا 1800 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/07/03 - 12 : 09 PM