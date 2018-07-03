سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة يقيم حفل عشاء على شرف السير جيفري تانتم بمناسبة تكريمه من قبل جلالة الملكة إليزابيث لندن في 3 يوليو / بنا / أقام معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة حفل عشاء على شرف السير جيفري تانتم مستشار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة تكريمه من قبل جلالة الملكة إليزابيث الثانية الشهر الماضي بمنحه لقب فارس "سير" والذي تمنحه الملكة للشخصيات المهمة والمؤثرة والذين يساهمون في الإنجازات الكبيرة على مستوى العالم في مختلف المجالات.



وقد منح السير جيفري تانتم هذا الشرف لخدمته المتميزة ومساهماته البارزة في تطوير العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة لمدة تزيد على عشرين عاما، قام خلالها بتشجيع المصالح المشتركة والعمل على تعزيز التعاون بين المملكتين.



وخلال الحفل، ألقى معالي السفير كلمة رحب فيها بالحضور، معربًا عن تقديره للدور الذي يؤديه السير جيفري لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكتين وإدراكه لقيمة تلك العلاقات ومدى أهميتها لأمن واستقرار الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.



كما أشار معالي السفير في كلمته على أهمية تعزيز العلاقات بين المملكتين في الوقت الذي تتسم فيه القضايا الإقليمية بالتعقيد في ظل قيام بعض الجهات الإقليمية على تقويض القيم والمصالح المشتركة.



ومن جانبه، أعرب السير جيفري عن اعتزازه بمتانة العلاقات التي تربطه بمملكة البحرين قيادة وشعبا، معبراً عن وجهة نظره بأن مملكة البحرين تتحلى بأقرب علاقة مميزة مع المملكة المتحدة في المنطقة، وهذه العلاقة المميزة برزت بوضوح من خلال مظاهر ونتائج الزيارات الأخيرة المتبادلة بين المملكتين، وآخرها زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله.



حضر الحفل السير آلن دنكن وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا والأمريكتين، اللورد ريتشارد رئيس هيئة أركان الدفاع والقوات المسلحة البريطانية السابق، واللورد استور أوف هيفر، بالإضافة إلى السيدة شارلوت ليزلي مديرة مجلس الشرق الأوسط لحزب المحافظين وعدد من الدبلوماسيين وأفراد عائلة السير جيفري تانتم.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1757 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/07/03 - 01 : 09 PM