خلال تدشين سموه لأولى ورش عمل "التنمية الخدمية" .. سمو محافظ المحافظة الجنوبية : نعمل على تطوير المواقع التاريخية في المحافظة بالتعاون مع الوزارات والجهات الخاصة المنامة في 03 يوليه/ بنا / أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أن تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يسهم في تطوير المشاريع الخدمية والتنموية من خلال وضع الخطط والرؤى بما يتناسب مع احتياجات الأهالي في كافة مناطق المحافظة.

جاء ذلك خلال تدشين سموه لأولى ورش عمل التنمية الخدمية في المحافظة الجنوبية تحت عنوان" المكتسبات التاريخية في المحافظة الجنوبية " بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وعدد من رؤساء الهيئات الحكومية والخاصة.



وقدم سمو محافظ المحافظة الجنوبية عرضاً مرئيا حول تطوير المكتسبات التاريخية في المحافظة الجنوبية مبيناً سموه أهمية الحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية التي تزخر بها المحافظة ، مؤكدا سموه ضرورة إشراك الجهات الحكومية الخدمية في صياغة الرؤى المستقبلية لتطوير المواقع التاريخية بما يلائم المخطط العام لها، وناقشت الورشة عدداً من المحاور الخاصة بالمواقع والشواهد التاريخية بالمحافظة تضمنت مدرسة الرفاع الغربي الابتدائية للبنين والتي تسعى المحافظة الجنوبية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إلى إقامة معرض للصور التاريخية التي تستعرض أبرز الشخصيات التي تلقت تعليمها بهذه المدرسة ولمحة للمسيرة التعليمية بالرفاع ومدارس المحافظة الجنوبية ، كما تمت مناقشة الوضع الحالي لعين وحديقة أم غويفة وحديقة بوكوارة وحديقة الحنينية وعين حفيرة وبئر الشيوخ بمنطقة جو وبحث الحلول القريبة والبعيدة المدى بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي للمحافظة.



من جانبه عبر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن ترحيب الوزارة واستعدادها لاحتضان مدرسة الرفاع الغربي للمعرض التاريخي معربا عن اشادته لما تقدم به سمو محافظ المحافظة الجنوبية من رؤى وأفكار لتطوير المدرسة ، واعرب سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع المحافظة في أهم المبادرات الهادفة لتعزيز الشراكة المجتمعية وخدمة الأهالي، كما أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام استعداد الوزارة للتعاون مع المحافظة الجنوبية لإنتاج الأفلام الوثائقية التي تبرز التاريخ العريق لمملكة البحرين بشكل عام والمحافظة الجنوبية بشكل خاص، وأشار سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى أن الهيئة تتطلع للتنسيق مع المحافظة الجنوبية لتعزيز السياحة بالمحافظة لما تتميز به من مواقع وآثار تاريخية.



وتعد ورش عمل التنمية الخدمية في المحافظة الجنوبية الأولى من نوعها على مستوى محافظات المملكة وذلك بإشراك 19 جهة تمثل القطاع الحكومي والخاص.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1749 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/07/03 - 56 : 08 PM