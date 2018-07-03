الاتحاد البرلماني الدولي يشيد بدور الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المنامة في 3 يوليو / بنا / تسلم معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين رسالة شكر وتقدير من الاتحاد البرلماني الدولي على التعاون المتميز في دعم العمل البرلماني، من خلال تزويد الاتحاد الدولي بتقرير شامل ومفصل حول آلية متابعة قرارات الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2018، وباعتبار مملكة البحرين الأولى في المجموعة العربية ودول الشرق الأوسط، عبر التزامها بالإستفادة من آلية عمل وأنشطة الاتحاد، والقرارات الصادرة من اجتماعاته.



كما نال التقدير من الاتحاد البرلماني الدولي في هذا الخصوص برلمانات كل من: استراليا والدنمارك وكرواتيا وقبرص، من المجموعات الإقليمية والقارية لمجالس وبرلمانات الاتحاد البرلماني الدولي، ودعا الإتحاد البرلماني الدولي كافة المجالس والبرلمانات الأعضاء لتسليم تقاريرها في هذا الخصوص. ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للإتحاد البرلماني الدولي تقريره أمام المجلس الحاكم للاتحاد على هامش أعمال اجتماعه (139) المقرر عقده في جنيف خلال اكتوبر المقبل، حول أفضل ممارسات البرلمانات في تنفيذ القرارات الصادرة من اجتماعات الاتحاد، والتي تأتي في مقدمتها الممارسات المتميزة للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين.



وبهذه المناسبة أكد معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن هذا التقدير المستحق، هو تقدير لمملكة البحرين ومشروعها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية وعملها البرلماني المتميز على المستوى الدولي، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي يحرص دائما على دعم المجلس التشريعي، وبتوجيهاته السامية الكريمة لمضاعفة العمل وتعظيم الانجاز، لمصلحة الوطن والمواطنين، والمساهمة في رفع إسم مملكة البحرين عاليا خفاقا في المحافل الدولية.



وأشار معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن الدبلوماسية البرلمانية وخلال الفصل التشريعي الرابع (2014-2018) حرصت على العمل بمنهجية برلمانية متطورة، علمية ومدروسة، شهدت تكاتف جهود جميع أعضاء الشعبة البرلمانية، من خلال المشاركات الفاعلة في الاجتماعات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية، ونيل ثقة المجالس والاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والآسيوية والدولية في تبوأ المناصب القيادية في الاتحادات واللجان البرلمانية، كمنصب رئيس دورة اجتماعات المجالس الخليجية ونائب رئيس اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في اجتماعه الإستثنائي، ونائب رئيس البرلمان العربي، ونائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، وغيرها من المناصب القيادية في اللجان البرلمانية في المجالس والإتحادات.



وأوضح معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن المشاركات البرلمانية لمملكة البحرين، كانت تتميز بتقديم المقترحات الفاعلة والمواقف المؤثرة وبالتنسيق مع المجالس والبرلمانات الشقيقة والصديقة، والتي نالت تأييد ودعم وإشادة المجالس والبرلمانات، لسعيها الدائم لتحقيق الخير والنماء لدول وشعوب المنطقة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في تقديم المرئيات والحلول والمعالجات للعديد من التحديات التي تشهدها دول المنطقة، في كافة الشئون والمجالات، خاصة السياسية والإقتصادية والاجتماعية والشبابية، وأن المشاركات البرلمانية تشهد تحضيراً مسبقا وتقييماً شاملا وتقويما مستمرا من أجل التطوير المتواصل، وهو ما حقق النتائج الرفيعة والإشادة البرلمانية الدولية.



وأعرب معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية عن شكره وتقديره لأعضاء الشعبة البرلمانية في مجلسي النواب والشورى، وللأمانة العامة في المجلسين، ومؤكدا أن التقدير البرلماني الدولي وسام رفيع يعتز به الجميع، ويضاف للانجازات المستمرة لمملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي الرائد والحضاري.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1717 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/07/03 - 47 : 08 PM