وزيرا خارجية أمريكا وروسيا يبحثان تحضيرات قمة ترامب وبوتين المرتقبة منتصف الشهر الجاري في هلسنكي واشنطن في 3 يوليو / بنا / أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ناقش هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تحضيرات القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.



ونقلت اذاعة "سوا" عن ناورت قولها اليوم أن الوزيرين ناقشا كذلك قضايا متعلقة بالملفين السوري والكوري الشمالي.



وكان البيت الأبيض أعلن نهاية يونيو أن الرئيسين سيعقدان قمتهما الثنائية الأولى في 16 يوليو في العاصمة الفنلندية هلسنكي.



وسيتم اللقاء في ختام جولة مقررة للرئيس ترامب إلى أوروبا يشارك خلالها في اجتماعات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل يومي 11 و12 يوليو، ثم يتوجه في اليوم التالي إلى المملكة المتحدة.



ولم يلتق ترامب وبوتين حتى الآن إلا على هامش لقاءات دولية كان آخرها في نوفمبر الماضي في فيتنام.







م.ح./ع ذ



بنا 1648 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/03 - 55 : 07 PM