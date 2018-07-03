بحضور الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة .. بحث سبل التعاون والدعم لحملة لنزرع البحرين معا" المنامة في 03 يوليو/ بنا / نظمت خمس جمعيات شبابية وتطوعية لقاء حضرته الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة عضو مجلس أمناء نادي الشباب العالمي للأعمال وعضوة في مجلس سيدات أعمال ابوظبي، من أجل التباحث في سبل دعم حملة لنزرع البحرين معاً، حيث تم عرض الأهداف التي تسعى الحملة لتحقيقها وآخر التطورات بالحملة التي تستهدف المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من أجل توسيع الرقعة الخضراء بالمملكة، ودعم أهداف التنمية المستدامة بالقطاع الزراعي.



أشادت الشيخة جواهر آل خليفة بجهود المتطوعين الشباب في الحملة ومثابرتهم من أجل خدمة مملكة البحرين، وعبرت عن سعادتها بوجود دعم كبير للحملة من قبل القطاع الحكومي والخاص والأهلي ويبرز هذا الدعم من خلال المجهود الذي وصلت له الحملة في الإعلان عن أول مشاريعها بحديقة الجسرة.



وأضافت الشيخة جواهر آل خليفة أن لقرية الجسرة تاريخ وخصوصية تاريخية وأثرية في نفوس البحرينيين، و كونها أولى محطات حملة لنزرع البحرين معاً لهو دافع قوي لبذل أفضل الجهود من أجل أكمال المسيرة لجميع مناطق البحرين.



حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة جمعية فزعة شباب الأستاذ جاسم المريسي ومديرة الحملة المهندسة روان العصفور وممثل نادي الشباب العالمي للأعمال في البحرين الكابتن محمد بخش البلوشي، و رئيسة اللجنة الإعلامية الأستاذة منال أحمد قائد، بالإضافة للمهندسة زيبا الأمير و المهندس أحمد شبيب من جمعية شباب الإسلامية ، وذلك في مقر جمعية فزعة شباب بالرفاع.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1630 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/07/03 - 54 : 07 PM