الأوقاف الجعفرية تدعو الشركات ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية العقارية المنامة في 03 يوليو/ بنا / كشف رئيس الاوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن آل عصفور أن الإدارة بدأت في عرض مجموعة من العقارات للتأجير والاستثمار الوقفي وفق نظام المزايدات العلنية الالكترونية، وذلك على موقع بوابة العقارات الوقفية، حيث تتاح جميع تفاصيل العقارات المطروحى للاستثمار، إضافة إلى وحدات التأجير المختلفة، وذلك تماشياً مع المساعي الكبيرة والمستمرة للإدارة في تحقيق تنمية الوقف والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.



وقال رئيس الأوقاف الجعفرية : " إننا نسعى من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الخدمات المقدمة إلى المستثمرين والمستأجرين، وتعزيز العلاقة مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري والاستثماري في المملكة كافة، ونعمل بشكل حثيث على تطوير التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات الاقتصادية المؤثرة، حيث عقدنا مطلع الاسبوع الجاري اجتماعاً مثمراً مع وزير الصناعة والتجارة السيد زايد الزياني، وفريق العمل في الوزارة، كما من المقرر الاجتماع مع سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة، فضلاً عن مواصلة اللقاءات مع المستثمرين من الشركات ورجال الأعمال لاستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية " .



ولفت آل عصفور إلى أن بوابة الاستثمارات والخطوات الأخرى المصاحبة تمثل نقلة نوعية في تطوير العقارات الوقفية وإدارتها بصورة عصرية واحترافية، وهو يعد الأول من نوعه عالميا على مستوى المؤسسات الوقفية، ويترجم هذا المشروع الهوية الجديدة التي أطلقتها الأوقاف لتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي متزامنا مع احتفال الأوقاف الجعفرية بالذكرى التسعين لتأسيسها في العام 1927، إذ تعد من أوائل الدوائر في حكومة مملكة البحرين.



وأضاف «حرصا من إدارة الأوقاف الجعفرية على الالتزام بأعلى معايير الشفافية وتطوير الإجراءات وتعزيز الإيرادات الوقفية، أقر مجلس الأوقاف الجعفرية اعتماد وتطبيق (دليل إجراءات تأجير العقارات الوقفية) الذي يتضمن تنظيما شاملا لعمليات التأجير في الإدارة، وتم إصداره الكترونياً باللغتين العربية والإنجليزية.



وأشار إلى تخصيص أربع فئات للتأجير، الفئة الأولى هي الشقق السكنية والمكتبية والبيوت والمحلات التجارية (العقود القصيرة) التي تجدد سنويا، أما الفئة الثانية فتشمل استثمار الأراضي الزراعية والعقارات المشيدة على الأراضي الوقفية (5 سنوات)، وتشمل الفئة الثالثة استثمار وتطوير العقارات المشيدة على الأراضي الوقفية (15 سنة)، أما الفئة الرابعة فتشمل استثمار الأراضي الوقفية لتشييد مشاريع استثمارية (25 عاما).



ودعا آل عصفور الشركات والافراد الراغبين في الاستثمار الى الاستفادة من الفرص العقارية المتاحة للجميع، والتي تنشر مطلع كل شهر على موقع بوابة العقارات الوقفية www.jwdgate.com، وكذلك صفحة البوابة على الانستغرام والتي جرى تدشينها مؤخراً jwdgate@.



من جانبه أكد ناب رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية الدكتور عبدالحسن الديري أنّ الإدارة تقوم بجهد كبير في تعزيز الاستثمارات الوقفية، وتسعى الإدارة إلى استثمار مختلف المناسبات لتسويق الفرص الاستثمارية، كما افتتحت الإدارة مركزاً متكاملاً لخدمات المستثمرين يقدم مختلف أنواع الخدمات ويمثل حلقة التواصل المباشر مع الراغبين في التأجير والاستثمار بدون أية عقبات بيروقراطية.



إلى ذلك أشار القائم بأعمال مدير إدارة الأوقاف الجعفرية بأنّ أبواب الإدارة مفتوحة للمستثمرين، وتلقينا خلال الفترة الماضية عدداً من العروض للمشاريع الاستثمارية على عقارات وقفية، ويجري العمل على دراستها بالتنسيق مع مجلس الأوقاف الجعفرية والمستشار العقاري والأقسام ذات الصلة بالإدارة، مؤكداً أن تعزيز وتنمية الوقف يعد من الأولويات الرئيسية في عمل الإدارة.







ع إ ح/ع ذ



بنا 1629 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/07/03 - 54 : 07 PM