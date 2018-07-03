الامارات تتخذ اجراءات لتجميد حسابات 9 أشخاص وكيانات إيرانية ضمن قائمة الإرهاب أبوظبي في 3 يوليو / بنا / أصدرت هيئة الأوراق المالية بدولة الامارات تعميما إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية حددت بموجبه الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الاماراتي بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الامارات أن إجراءات الهيئة تضمنت مطالبة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع البحث عن وتجميد أية حسابات (أموال /أوراق مالية/سلع) خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من دولة الامارات أو الأشخاص (الطبيعيين/الاعتباريين) المرتبطين بهم والتي شملت 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية.



وشملت الإجراءات أيضا تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة من دولة الامارات أو الأشخاص الطبيعيين/الاعتباريين المرتبطة بهم.



وطالبت الهيئة الشركات عدم تجميد أو منع استلام او استخدام أي حسابات (أموال/أوراق مالية/ سلع) إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة مع ما هو مذكور في القائمة تماما وبشكل لا يترك مجالا للشك .. وفي حال الشك يجب التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع أو وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.



وشددت على الشركات بضرورة إبلاغ كل من وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بشكل فوري بالإجراءات المتخذة بشأن تجميد الحسابات وفقا لما تم في تعميم الهيئة.. مؤكدة أن الالتزام بما تضمنه التعميم يجنب الشركات التعرض للعقوبات الصارمة المعمول بها في دولة الامارات وخارجها.







م.ح./ع ذ



بنا 1627 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/07/03 - 59 : 07 PM