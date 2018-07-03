بمقر عقد اجتماع لجنة اليونسكو الثاني والأربعين الشيخة مي تستقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك المنامة في 3 يوليو / بنا / استقبلت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة صباح اليوم، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مقر اجتماع لجنة التراث العالمي الثاني والأربعين بقرية اليونسكو.



وفي بداية اللقاء، رحبت الشيخة مي بسمو الشيخ محمد بن مبارك، معربةً عن شكرها وتقديرها لزيارة سموه لمقر عقد الاجتماع والتي تعكس اهتمام سموه الدائم ودعمه المستمر لكل ما تقيمه هيئة البحرين للثقافة والآثار من برامج وفعاليات على مدار العام.



من جانبه عبر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته باستضافة وترؤس مملكة البحرين لمحفلٍ دوليٍ مهم يتمثل في اجتماع لجنة التراث العالمي، منوهاً بالجهود التي تبذلها هيئة الثقافة لتعزيز الواجهة الحضارية لمملكة البحرين، شاكراً ومقدراً لمعالي الشيخة مي دورها البارز وجهودها المتميزة في الإعداد والتنظيم لهذا الاجتماع العالمي وما صاحبه من نجاح نال إعجاب وتقدير الجميع.



وخلال جولةٍ في مقر عقد الاجتماع بقرية اليونسكو، أطلعت معالي الشيخة مي سمو الشيخ محمد بن مبارك على أقسام القرية التي تضم قاعة عقد الجلسات، وقاعات أخرى متعددة على هامش الاجتماع الذي يختتم أعماله يوم غد الأربعاء الموافق 4 يوليو 2018.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1539 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/07/03 - 48 : 06 PM