محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الاريتري العلاقات الثنائية ومجمل القضايا الافريقية أبوظبي في 3 يوليو / بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الرئيس الأريتري أسياس أفورقي الذي يزور الامارات حاليا.



وذكرت وكالة انباء الامارات انه جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.. إضافة إلى مجمل القضايا الأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان إمكانات وفرص التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والآفاق المستقبلية لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية والقضايا التي تهم البلدين.





ع ذ



بنا 1448 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/07/03 - 17 : 07 PM