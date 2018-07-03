الإمارات تطالب بتنفيذ القرارات الأممية التي تدعو إسرائيل للتوقف عن الأنشطة الاستيطانية جنيف في 3 يوليو/ بنا / طالبت دولة الإمارات بتنفيذ كافة القرارات الأممية التي تدعو إسرائيل بالتوقف على الفور وبشكل كامل عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإلى اتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة من بينها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة الإمارات التي ألقاها مندوبها الدائم بجنيف السفير عبيد الزعابي أمام الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان في إطار النقاش العام بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.



ونقلت وكالة أنباء الامارات عن السفير الزعابي قوله في مستهل كلمة دولة الامارات الى القرار التاريخي رقم " 2334 " عام 2016 لمجلس الأمن الذي يؤكد أن إقامة إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي سند قانوني ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن. وقال أنه بعد عامين من صدور القرار 2334 مازال بناء الجدار مستمرا وعدد المستعمرات يزداد في حين اختفى حل الدولتين حتى قبل أن تتم مناقشته.



وطالب مجلس حقوق الإنسان أن يتحمل مسؤولياته بناء على ما اعتمده خلال السنوات الأخيرة من قرارات وتقارير المقررين الخاصين ولجان التحقيق وأن يساهم في حدود ولايته في رفع هذا الظلم ووضع حد للمستوطنات باعتبارها المحرك الأساسي لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي والسبب الرئيسي الذي يعيق جميع مبادرات السلام.



وعلى الصعيد الإنساني قال إن آخر تقرير للأوتشا يشير الى أنه منذ عام 1967 تم إنشاء نحو 250 مستوطنة وبؤرة استيطانية إسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية، مشددا على أن تأسيس المستوطنات وتوسيعها أدى لفقدان الممتلكات ومصادر الرزق والقيود المفروضة على الوصول للخدمات ومجموعة من التهديدات المتمثلة في هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين تشجعها غياب أية مساءلة دولية.





م.ح./ع ذ



بنا 1441 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/07/03 - 25 : 07 PM