السعودية تجدد ترحيبها باستقبال الحجاج من مختلف الجنسيات.. وتؤكد انهاء ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من أكثر من 80 دولة الرياض في 3 يوليو / بنا / جددت المملكة العربية السعودية ترحيبها باستقبال حجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق من شتى أقطار العالم.



جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تطرق المجلس إلى إنهاء وزارة الحج والعمرة السعودية ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من أكثر من 80 دولة لموسم حج هذا العام 1439هـ.



وجدد المجلس التأكيد على أن حكومة المملكة العربية السعودية تسخر كل الإمكانيات البشرية والمادية لرعايتهم وتسعى لتقديم أفضل الخدمات التي تعينهم على أداء حجهم منذ لحظة قدومهم حتى مغادرتهم.







م.ح./ع ذ



بنا 1439 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/07/03 - 19 : 07 PM